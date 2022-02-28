Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final hakemleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda geriye kalan 8 takım zafere ulaşmak için çeyrek finalde mücadele edecek. Çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Mart 2022 Salı

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Mart Çarşamba

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

3 Mart Perşembe

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

YARI FİNAL TARİHLERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde rakibini elemeyi başaran 4 takım yarı finale adını yazdıracak. Yarı final karşılaşmaları çift maç eleme sistemine göre oynansa da deplasman golü kuralı uygulanmayacak. Bu doğrultuda yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.