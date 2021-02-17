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  3. Ziya Selçuk'tan son dakika ücretsiz tablet müjdesi! 67 bin 620 öğrenciye daha...

Ziya Selçuk'tan son dakika ücretsiz tablet müjdesi! 67 bin 620 öğrenciye daha...

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrenciye daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayar dağıtılacağını duyurdu.

Ziya Selçuk'tan son dakika ücretsiz tablet müjdesi! 67 bin 620 öğrenciye daha...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinde tablet bilgisayarı olmayan öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, desteklerine yenilerini eklediğini müjdeledi.

15 İLDEKİ ÖĞRENCİLERE İNTERNET PAKETLİ BİLGİSAYAR YOLLANACAK!

Selçuk şunları kaydetti;

''Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor.

Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, sürece emek veren herkese teşekkürler...''

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