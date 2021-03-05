Zonguldak'ın Ereğli ilçesi kaymakamı Edip Çakıcı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündem oldu. Eczane çalışanlarını denetleyerek yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında tutanak tutturan Çakıcı'nın videosunun internette yayılması üzerine vatandaşlar, arama motorlarında Zonguldak Ereğli Kaymakamı kimdir ? Edip Çakıcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ZONGULDAK EREĞLİ KAYMAKAMI KİMDİR? EDİP ÇAKICI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Zonguldak Ereğli Kaymakamı 46 yaşındaki Edip Çakıcı, 1975 yılında Ordu İli Gürgentepe İlçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Ordu'da okumasının ardından 1990-1994 yıllarında Rize Sağlık Meslek Lisesi'nde eğitim alan Çakıcı, 1994-1998 tarihlerinde ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi alanında lisans eğitimini tamamladı. Yine aynı yıllarda

Sağlık Bakanlığı'nda memur, 1999-2004 yılları arasında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda Ticaret Uzmanı olarak çalıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın Kaymakamlık sınavını 2004 yılında kazanarak 91. dönem Ordu İli Kaymakam Adayı olarak atandı. Adaylık süresi boyunca Çorum-Dodurga ve Düzce-Yığılca İlçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

2006-2008 yılları arasında Dumlupınar Kaymakamı, 2008-2010 tarihleri arasında Otlukbeli Kaymakamı, 2010-2011 tarihleri arasında Hakkâri Vali Yardımcısı, 2011-2013 yılları arasında Şiran Kaymakamı, 2013-2018 yılları arasında Osmaneli Kaymakamı ve 2018-2020 yılları arasında Tekkeköy Kaymakamı olarak görev yapmıştır. 14.07.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile ilçemize atanmıştır.



06.08.2020 tarihinde Konya-Ereğli İlçesi Kaymakamlığı görevine başlayan Edip Çakıcı evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

EDİP ÇAKICI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN VIDEOSU