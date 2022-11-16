Zonguldak'ta fıkra gibi olay! Kendisine otomobil çarpan kadın hastane yerine markete gitti!

Zonguldak'ta trafikte seyreden bir araç yolda yürüyen Ayşe H. isimli yaşlı kadına çarptı. Kaza sonrası hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın başta hastaneye gitmek istemese de ayağındaki ağrı artınca soluğu hastanede aldı.

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Zonguldak'ta fıkra gibi olay! Kendisine otomobil çarpan kadın hastane yerine markete gitti!

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı kadın, kaza sonrası hastaneye gitmek yerine alışveriş yaptı. Bir süre sonra kadının ayağındaki ağrı artınca olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Terakki Mahallesi'nde 15.00 sıralarında Ayşe H. alışveriş yapmak için markete giderken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Aracın çarpmasına aldırış etmeyen Ayşe H., yerden kalkarak alışveriş yapacağı markete gitti. Alışveriş sırasında ayağında ağrı hisseden kadın için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Marketin içerisinde ilk müdahalesi yapılan Ayşe H., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya neden olan sürücü hakkında çalışma başlatırken, Ayşe H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta fıkra gibi olay! Kendisine otomobil çarpan kadın hastane yerine markete gitti!

Zonguldak'ta fıkra gibi olay! Kendisine otomobil çarpan kadın hastane yerine markete gitti!

KAYNAK: İHA

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