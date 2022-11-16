Gaziantep'te kadın cinayeti! Boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurdu, ölümüne neden olup olay yerinden kaçtı

Gaziantep'te bir adam, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurup öldürdü, olay yerinden kaçtı.

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Gaziantep'te kadın cinayeti! Boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurdu, ölümüne neden olup olay yerinden kaçtı

Gaziantep'te, Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre 52 yaşındaki emekli polis M.Y, (boşanma aşamasında olduğu 38 yaşındaki eşi D.Y. ile henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine yanındaki silahla eşine ateş eden M.Y., olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Silah sesinin duyulması üzerine 112 acil ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar sonrası adrese ulaşan sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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