Fatih'te doğal gaz patlaması! Binada çıkan yangında 10 kişi...

Edinilen bilgiye göre İstanbul Fatih'te bir binanın önünde bulunan doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası çıkan yangın, binaya sıçradı. Olayın ardından ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

YANGIN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken itfaiye ekipleri halen yangını söndürmeye çalışıyor. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.