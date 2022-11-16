Çanakkaleliler dikkat! Yarın bazı vapur seferleri iptal edilecek!

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, yarın bölgede yaşanacak olan fırtınadan dolayı Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasında gerçekleştirilen seferlerin bazılarının iptal edildiğine dair açıklama yaptı.
DİĞER GÜZERGAHLARDA ULAŞIM NORMAL DEVAM EDECEK
Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirilen açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal tarifeye göre devam edeceği duyuruldu.