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1 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | GökdelenTV'de ilk kez Kanal D'de !

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Güneşin Kızları dizisiyle başlayan kanalda akşam Gökdelen TV'de ilk kez ekranlarında oluyor. İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

1 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | GökdelenTV'de ilk kez Kanal D'de !

Kanal D'de bugün ne var? Sorusunu merak edenler için haberimizde 1 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Saat 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13:00'da Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise Gökdelen filmi size ve ailenize sinema keyfi yaşatacak.

25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Gökdelen

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