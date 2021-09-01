1 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Bana Masal Anlatma Star TV'de
Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ve Sabahın Sultanı Seda Sayan programları ile başlayan kanalda akşam sevilen film Bana Masal Anlatma izleyici karşısına çıkıyor. İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. Sabah saatlerinde Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlarda olurken 13.00'da Serap Paközle Gerçeğin Peşinde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı film Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciyle buluşuyor. İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı...
1 ELYÜL 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma
22:00 Arkadaşım Hoşgeldin