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  3. 1 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Bana Masal Anlatma Star TV'de

1 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Bana Masal Anlatma Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ve Sabahın Sultanı Seda Sayan programları ile başlayan kanalda akşam sevilen film Bana Masal Anlatma izleyici karşısına çıkıyor. İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı

1 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Bana Masal Anlatma Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. Sabah saatlerinde Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlarda olurken 13.00'da Serap Paközle Gerçeğin Peşinde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı film Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciyle buluşuyor. İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı...

1 ELYÜL 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma

22:00 Arkadaşım Hoşgeldin

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