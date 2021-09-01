1 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne 8'de Sağlık programıyla başlayan kanalda akşam ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye ekrana geliyor. İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı...

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 1 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışına yer verdik. Güne 8'de Sağlık programıyla başlayan kanalda hemen ardından Oynat Bakalım yayınlanıyor. Akşam ise Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor... 1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 8'de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 09:30 Masterchef Türkiye 14:15 Paylaş Benimle 15.00 Paylaş Benimle 17:15 Masterchef Türkiye 20:00 Masterchef Türkiye tv8yayın akışı