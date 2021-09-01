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  3. 1 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de

1 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne 8'de Sağlık programıyla başlayan kanalda akşam ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye ekrana geliyor. İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı...

1 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 1 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışına yer verdik. Güne 8'de Sağlık programıyla başlayan kanalda hemen ardından Oynat Bakalım yayınlanıyor. Akşam ise Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor...

1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

15.00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye 

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