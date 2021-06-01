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1 Haziran 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı | Kaptan Amerika: Kış Askeri Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan Kanal D hemen ardından yayınlanan Neler Oluyor Hayatta? programıyla devam ediyor. Akşam ise Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi izleyiciyle buluşuyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı...

1 Haziran 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı | Kaptan Amerika: Kış Askeri Kanal D'de

Kanal D bugün hangi dizi ve programlar var? Kanal D yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için 1 Haziran 2021 Salı Kanal D Yayın Akışına haberimizde yer verdik. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programı yayınlanırken 13.15'te sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta izleyiciyle buluşuyor. Akşam ise Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor...

1 HAZİRAN 2021 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Kaptan Amerika: Kış Askeri

22.45 Kaptan Amerika: Kış Askeri

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