1 Haziran 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı | Kaptan Amerika: Kış Askeri Kanal D'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan Kanal D hemen ardından yayınlanan Neler Oluyor Hayatta? programıyla devam ediyor. Akşam ise Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi izleyiciyle buluşuyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı...
Kanal D bugün hangi dizi ve programlar var? Kanal D yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için 1 Haziran 2021 Salı Kanal D Yayın Akışına haberimizde yer verdik. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programı yayınlanırken 13.15'te sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta izleyiciyle buluşuyor. Akşam ise Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor...
1 HAZİRAN 2021 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk-ı Memnu
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Kaptan Amerika: Kış Askeri
22.45 Kaptan Amerika: Kış Askeri