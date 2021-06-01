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1 Haziran 2021 Salı Star TV Yayın Akışı | Yabancı Sinema 'Başlat' Star'da

Star TV yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için haberimizde 1 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışına yer verdik. 07.00'da Mesut Yar ile Bugün ile başlayan Star TV'de akşam Başlat isimli yabancı sinema yayınlanacak...

1 Haziran 2021 Salı Star TV Yayın Akışı | Yabancı Sinema 'Başlat' Star'da

Bugün STAR TV'de hangi dizi ve programlar var? Ekranların sevilen kanallarından Star TV güne  Mesut Yar ile Bugün ile başlarken hemen ardından sevilen diziler Yüksek Sosyete ve Kaçak Gelinler tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşacak. Akşam ise yabancı sinema Başlat Star TV ekranlarında olacak. İşte 1 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı...

1 HAZİRAN 2021 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

06.30 Güzel Köylü

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Yüksek Sosyete

11.15 Kaçak Gelinler

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.15 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20.00 Başlat

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