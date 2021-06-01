1 Haziran 2021 Salı Star TV Yayın Akışı | Yabancı Sinema 'Başlat' Star'da
Star TV yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için haberimizde 1 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışına yer verdik. 07.00'da Mesut Yar ile Bugün ile başlayan Star TV'de akşam Başlat isimli yabancı sinema yayınlanacak...
Bugün STAR TV'de hangi dizi ve programlar var? Ekranların sevilen kanallarından Star TV güne Mesut Yar ile Bugün ile başlarken hemen ardından sevilen diziler Yüksek Sosyete ve Kaçak Gelinler tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşacak. Akşam ise yabancı sinema Başlat Star TV ekranlarında olacak. İşte 1 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı...
1 HAZİRAN 2021 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
06.30 Güzel Köylü
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Yüksek Sosyete
11.15 Kaçak Gelinler
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.15 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20.00 Başlat