1 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

1 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Bizde haberimizde TRT 2 kanalının yayın akışına yer verdik. Güne Bir Resim Bir Hikaye ile başlayan TRT 2 hemen ardından Hayat Sanat ile devam ediyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri TRT2 izleyicisiyle buluşuyor...

1 HAZİRAN 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Anjelika Akbar İle Sesler

05:30 Tiyatro Dünyası

06:00 Bir Resim Bir Hikaye

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Edebiyatımız

07:30 Geziyorum

08:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

09:00 Eskici

09:30 Bizim Resmimiz

10:00 Evliya Çelebi

10:30 Yo-Yo Ma & Manfred Honeck in Baden-Baden

12:15 Tarihin Ruhu

12:40 İzler Suretler

13.00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Karalama Defteri

16:00 Mim

17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

17:30 Tiyatro Dünyası

18:00 Hayat Sanat

18:30 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Düşüncenin Seyir Defteri

21:00 Yabancı Sinema: Sinema Tezgahı (Bench Cinema)

23:00 Tarih Söyleşileri