1 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06.00'da Bir Resim Bir Hikaye ile başlayan TRT 2 15.30'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de yer alıyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...
1 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Bizde haberimizde TRT 2 kanalının yayın akışına yer verdik. Güne Bir Resim Bir Hikaye ile başlayan TRT 2 hemen ardından Hayat Sanat ile devam ediyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri TRT2 izleyicisiyle buluşuyor...
1 HAZİRAN 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Anjelika Akbar İle Sesler
05:30 Tiyatro Dünyası
06:00 Bir Resim Bir Hikaye
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Edebiyatımız
07:30 Geziyorum
08:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
09:00 Eskici
09:30 Bizim Resmimiz
10:00 Evliya Çelebi
10:30 Yo-Yo Ma & Manfred Honeck in Baden-Baden
12:15 Tarihin Ruhu
12:40 İzler Suretler
13.00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Karalama Defteri
16:00 Mim
17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
17:30 Tiyatro Dünyası
18:00 Hayat Sanat
18:30 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Düşüncenin Seyir Defteri
21:00 Yabancı Sinema: Sinema Tezgahı (Bench Cinema)
23:00 Tarih Söyleşileri