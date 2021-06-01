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1 Haziran 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Aparmanı TRT1'de

TRT1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne  Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan TRT1 hemen ardından yayınlanacak Türkan Hanım'ın Konağı ile devam edecek. Akşam ise sevilen dizi Masumlar Apartmanı TRT1 izleyicisiyle buluşacak. İşte 1 Haziran 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı...

1 Haziran 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Aparmanı TRT1'de

TRT1 bugün hangi dizi ve programlar var? TRT1 güne  Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlarken 14.00'da Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar yayınlanıyor. Akşam ise yeni bölümü heyecanla beklenen dizi Masumlar Apartmanı seyirciyle buluşuyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı...

1 HAZİRAN 2021 SALI TRT1 YAYIN AKIŞI

05.50 Vuslat

09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Kalk Gidelim

14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17.00 Anneler

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

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