1 Haziran 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Aparmanı TRT1'de
TRT1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan TRT1 hemen ardından yayınlanacak Türkan Hanım'ın Konağı ile devam edecek. Akşam ise sevilen dizi Masumlar Apartmanı TRT1 izleyicisiyle buluşacak. İşte 1 Haziran 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı...
TRT1 bugün hangi dizi ve programlar var? TRT1 güne Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlarken 14.00'da Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar yayınlanıyor. Akşam ise yeni bölümü heyecanla beklenen dizi Masumlar Apartmanı seyirciyle buluşuyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı...
1 HAZİRAN 2021 SALI TRT1 YAYIN AKIŞI
05.50 Vuslat
09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10.15 Türkan Hanım'ın Konağı
12.00 Kalk Gidelim
14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17.00 Anneler
19.00 Ana Haber
20.00 Masumlar Apartmanı