1 Haziran 2021 Salı TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de Ekranların en çok izlenen kanalı TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Oynat Bakalım ile güne başlayan TV8'de akşam ise sevilen yarışma programı Survivor'ın heyecan dolu yeni bölümü ekranlarda oluyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı TV8 Yayın Akışı...

A+ A-

1 Haziran 2021 Salı TV8 Yayın Akışı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için haberimizde TV8 yayın akışına yer verdik. Güne eğlenceli videolar yayınlanan Oynat Bakalım programı ile başlayan TV8'de 13.45'te Doya Doya Moda programı yer alıyor. Akşam ise heyecanla beklenen Survivor 2021 TV8'de... 1 HAZİRAN 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI 06.30 Oynat Bakalım 07.15 8’de Sağlık 08.30 Oynat Bakalım 09.30 Survivor 13.45 Doya Doya Moda 17.45 Survivor Panaroma 20.00 Survivor 2021 tv8tv8 yayın akışı