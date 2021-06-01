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1 Haziran 2021 Salı TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalı TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Oynat Bakalım ile güne başlayan TV8'de akşam ise sevilen yarışma programı Survivor'ın heyecan dolu yeni bölümü ekranlarda oluyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı TV8 Yayın Akışı...

1 Haziran 2021 Salı TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de

1 Haziran 2021 Salı TV8 Yayın Akışı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için haberimizde TV8 yayın akışına yer verdik. Güne eğlenceli videolar yayınlanan Oynat Bakalım programı ile başlayan TV8'de 13.45'te Doya Doya Moda programı yer alıyor. Akşam ise heyecanla beklenen  Survivor 2021 TV8'de...

1 HAZİRAN 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI 

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Survivor

13.45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20.00 Survivor 2021

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