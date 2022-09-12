1 Kadın 1 Erkek hangi kanalda? 1 Kadın 1 Erkek dizisi Türkiye'de hangi platformda yayınlanacak, yayınlanıyor? 416'ncı bölümü ile final yapan dizi, 15 Eylül'de yeniden yayınlanmaya başlayacak.

1 KADIN 1 ERKEK HANGİ KANALDA? 1 KADIN 1 ERKEK DİZİSİ TÜRKİYE'DE HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK, YAYINLANIYOR?

1 Kadın 1 Erkek dizisi, yeniden ekranlara dönüyor. Başrol karakteri Zeynep'i Demet Evgar, Ozan'ı ise yeniden Emre Karayel paylaşacak. 2008 yılında TürkMax'te yayınlanmaya başlanan dizi, 2012 yılında Star TV'ye transfer olup, 375. bölümünde final yaptı.

Ardından 11 Eylül 2014 yılında FOX ekranlarına yeniden geri dönüp, 8 Nisan 2015 tarihinde 416. bölümünde bir kez daha final verdi.

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1 Kadın 1 Erkek dizisi, 15 Eylül'de Netflix'te izleyicileriyle buluşacak.