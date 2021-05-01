1 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

1 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışında hangi programlar var? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "ATV'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 1 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

1 MAYIS 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Karlar Ülkesi

12.00 Bir Zamanlar Çukurova

15.30 Maraşlı

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20.30 Kardeşlerim