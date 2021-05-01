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  3. 1 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

1 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

1 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışında neler var? ATV' de güne "ATV'de Hafta Sonu" programı ile başlanıyor, akşam ise sevilen dizi "Kardeşlerim" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

1 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

1 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışında hangi programlar var? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "ATV'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 1 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı... 

1 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

1 MAYIS 2021 CUMARTESİ  ATV YAYIN AKIŞI

07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Karlar Ülkesi
12.00 Bir Zamanlar Çukurova
15.30 Maraşlı
19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20.30 Kardeşlerim

 

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