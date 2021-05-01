1 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı| Savaşçı yeni bölümüyle Fox'da
FOX TV 1 Mayıs Cumartesi yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Güne "İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu" ile başlarken, günün ikinci yarsında ise "Savaşçı" dizisi seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 1 Mayıs Cumartesi yayın akışı...
1 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Güne "İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu" ile başlarken , akşam ise sevilen dizi "Savaşçı" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 1 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı...
1 MAYIS 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.45 Yasak Elma
16.15 Masumiyet
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Savaşçı