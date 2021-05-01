1 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

1 Mayıs 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Anneler Stüdyo" yer alırken, akşam kuşağında ise "Gönül Dağı" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 1 Mayıs 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

1 MAYIS 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.40 Masumlar Apartmanı

11.30 Anneler Stüdyo

13.20 Bir Zamanlar Kıbrıs

16.15 Maveraya Yolculuk

18.00 Ana Haber

18.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20.30 Gönül Dağı

23.45 Maveraya Yolculuk