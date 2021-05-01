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  3. 1 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

1 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi "Gönül Dağı" ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

1 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

1 Mayıs 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Anneler Stüdyo" yer alırken, akşam kuşağında ise "Gönül Dağı" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 1 Mayıs 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı... 

1 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

1 MAYIS 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.40 Masumlar Apartmanı
11.30 Anneler Stüdyo
13.20 Bir Zamanlar Kıbrıs
16.15 Maveraya Yolculuk
18.00 Ana Haber 
18.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20.30 Gönül Dağı
23.45 Maveraya Yolculuk

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