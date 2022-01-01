1 Ocak 2022 Cumartesi Star Tv yayın akışı | Yerli dizi Yol Arkadaşım 2 Star Tv'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Star Tv'de bugün ne olduğu araştırılıyor. Güne Pulsar ile başlayan kanalda hemen ardından Çizgi Film Kuşağı izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise yerli dizi Yol Arkadaşım 2 Star Tv ekranlarında oluyor. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi Star Tv yayın akışı...

1 OCAK 2022 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Pulsar

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn (Yabancı Sinema)

13:00 Kiralık Aşk

15:30 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)

22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema(

00:45 Annemizi Saklarken

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Pulsar