1 Ocak 2022 Cumartesi Star Tv yayın akışı | Yerli dizi Yol Arkadaşım 2 Star Tv'de
Star Tv'de bugün hangi diziler var? Pulsar ile güne başlayan kanalda akşam yerli dizi Yol Arkadaşım 2 izleyici karşısına çıkıyor. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi Star Tv yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Star Tv'de bugün ne olduğu araştırılıyor. Güne Pulsar ile başlayan kanalda hemen ardından Çizgi Film Kuşağı izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise yerli dizi Yol Arkadaşım 2 Star Tv ekranlarında oluyor. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi Star Tv yayın akışı...
1 OCAK 2022 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Pulsar
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn (Yabancı Sinema)
13:00 Kiralık Aşk
15:30 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema(
00:45 Annemizi Saklarken
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Pulsar