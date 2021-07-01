1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Belgesel: Beynin Sırları TRT 2'de
Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Sinema Dünyası ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Aramızda Müzik Var programı ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 20:00'de ekranlara gelecek. 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...
İzleyiciler tarafından merak edilen TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Sinema Dünyası ile gün başlarken, ardından saatler 07:30'u gösterdiğinde Murat Boncuk'la Atölye ekranlara gelecek. Akşam kuşağında ise Belgesel: Beynin Sırları saat 20:00'de TRT2'de...
1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Evliya Çelebi
06:00 Sinema Dünyası
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Edebiyatımız
07:30 Murat Boncuk'la Atölye
08:00 Eskici
08:30 Aramızda Müzik Var
09:10 Yeryüzleri
09:30 Mim
10:30 Belgesel: Para
11:00 Karalama Defteri
11:30 Bizim Resmimiz
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
14:30 Koleksiyoner
15:00 Muasır
15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
16:00 Edebiyat Söyleşileri
17:00 Evliya Çelebi
17:30 Anadolu Arkeolojisi
18:00 Hayat Sanat
18:30 Kısa Bir Ara
18:45 Sinema +
19:30 Sarayın Lezzetleri
20:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)