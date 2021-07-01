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  3. 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Belgesel: Beynin Sırları TRT 2'de

1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Belgesel: Beynin Sırları TRT 2'de

Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Sinema Dünyası ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Aramızda Müzik Var programı ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 20:00'de ekranlara gelecek. 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...

1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Belgesel: Beynin Sırları TRT 2'de

İzleyiciler tarafından merak edilen TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Sinema Dünyası ile gün başlarken, ardından saatler 07:30'u gösterdiğinde Murat Boncuk'la Atölye ekranlara gelecek. Akşam kuşağında ise Belgesel: Beynin Sırları saat 20:00'de TRT2'de...

1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı

05:30 Evliya Çelebi

06:00 Sinema Dünyası

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Edebiyatımız

07:30 Murat Boncuk'la Atölye

08:00 Eskici

08:30 Aramızda Müzik Var

09:10 Yeryüzleri

09:30 Mim

10:30 Belgesel: Para

11:00 Karalama Defteri

11:30 Bizim Resmimiz

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

14:30 Koleksiyoner

15:00 Muasır

15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

16:00 Edebiyat Söyleşileri

17:00 Evliya Çelebi

17:30 Anadolu Arkeolojisi

18:00 Hayat Sanat

18:30 Kısa Bir Ara

18:45 Sinema +

19:30 Sarayın Lezzetleri

20:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 

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