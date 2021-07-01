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  3. 1 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışı |Heyecan dorukta! MasterChef 2021 yeni bölümü ile TV8'de

1 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışı |Heyecan dorukta! MasterChef 2021 yeni bölümü ile TV8'de

Birbirinden renkli program ve ilgi çekici dizileri ile izleyicileri ekran başına kilitleyen TV8 yayın akışına haberimizde yer verdik. 07:15'te 8’de Sağlık ekranlarda olurken akşam Türkiye'yi ekran başına kilitleyen program Masterchef yeni bölümü ile izleyici karşısına geçiyor... İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...

1 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışı |Heyecan dorukta! MasterChef 2021 yeni bölümü ile TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de bugün ekrana gelecek program ve diziler merak ediliyor. Güne keyifli anlar yaşatan Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından  8’de Sağlık programını yayınlıyor. Akşam ise izleyiciyi ekranlara kilitleyen Masterchef 2021 yeni bölümü ile ekranlarda oluyor...

1 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Masterchef 

20:00 Masterchef 2021 / Yeni Bölüm

00:15 Yerli Dizi

01:30 Doya Doya Moda

04:00 Kırmızı Oda

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