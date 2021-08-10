10 Ağustos 2021 Salı ATV yayın akışı| İkimizin Sırrı ilk bölümüyle ATV'de ! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. Akşam ise kanalın yeni dizisi İkimizin Sırrı ilk bölümüyle ATV ekranlarında yer alacak. İşte 10 Ağustos 2021 Salı ATV yayın akışı...

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ATV'de 10 Ağustos 2021 Salı tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te yerli sinema Yok Artık 2 ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı ilk bölümüyle izleyici ile buluşacak. 10 AĞUSTOS 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Bir Zamanlar Çukurova 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Yok Artık 2 16:15 Kardeşlerim 19:00 ATV Ana Haber 20:00 İkimizin Sırrı atvyayın akışısalıBugünikimizin sırrı