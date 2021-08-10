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10 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 10 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:15'da Karalama yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri izleyici karşısına çıkıyor...

10 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 14:30'da Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 10 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

10 AĞUSTOS 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Bir Zamanlar

05:30 Karalama Defteri

06:00 Muasır

06:30 Hayat Sanat

07:00 Opera Dünyası

07:30 Evliya Çelebi

08:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

09:00 Belgesel: Para

09:30 Koleksiyoner

10:00 Waldbühne 2019 - Bir Masal Gecesi (Waldbühne 2019 - A Fairytale Night)

11:45 Fotoğraflar

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:30 Aramızda Müzik Var

15:15 Karalama Defteri

15:45 Kısa Bir Ara

16:00 Mim

17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

17:30 Anjelika Akbar İle Sesler

18:00 Hayat Sanat

18:30 Eskici

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Düşüncenin Seyir Defteri

21:00 Yabancı Sinema: Üzgünüz, Size Ulaşamadık (Sorry, We Missed You)

22:45 Renkler

23:00 Tarih Söyleşileri 

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