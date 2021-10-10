10 Ekim Ankara Katliamı nedir? 10 Ekim Ankara Katliamında ne oldu?

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10 EKİM ANKARA KATLİAMI NEDİR?

10 Ekim Ankara Katliamı Türkiye'nin en büyük ölümcül bombalı intihar saldırısı olarak tanımlanır. 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleşen patlamada 107 kişi hayatını kaybetti.

10 EKİM ANKARA KATLİAMINDA NE OLDU?

Ankara Katliamı ya da Ankara Gar Katliamı, 10 Ekim 2015'te yerel saatle 10:04 civarında Ankara ilinin Altındağ ilçesinin Ulus semtindeki Ankara Garı kavşağında düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül bombalı intihar saldırısı olarak bilinir. 10 Ekim 2015 tarihinde DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği, TMMOB, HDP ve pek çok sivil toplum örgütünün katılımıyla "Barış Mitingi" başlığı adı altında miting düzenlendi. Ancak miting başlamadan Tren Garı kavşağında, 3 saniye arayla 2 patlama meydana geldi. Patlamalar sonucunda iki eylemcinin yanı sıra 107 kişi hayatını kaybederken 500'ün üzerinde kişi yaralı olarak kurtuldu.