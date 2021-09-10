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  3. 10 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" TRT 1'de!

10 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" TRT 1'de!

10 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT 1 bugün güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile başlayıp, Tövbeler Olsun ile devam ediyor. Akşam ise Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" TRT1 ekranlarında olacak.

10 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" TRT 1'de!

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 10 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.30'da Benim Adım Melek ekranlarda olurken 19:55'te "Doğrusu Ne?" programı yayınlanıyor. 20:00'da ise Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" TRT 1 ekranlarında oluyor...

10 EYLÜL 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:00 Tövbeler Olsun

09:05 Kalk Gidelim

12:30 Benim Adım Melek

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)

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