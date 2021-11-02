Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım bu sene yani 2021 yılında Çarşamba gününe denk gelmektedir. 10 Kasım'ın haftaiçi gününe denk gelmesi 10 kasım bankalar açık mı 2021? 10 Kasım'da bankalar çalışıyor mu? sorularını da beraberinde getirdi.İşte konu hakkında detaylar...

10 KASIM BANKALAR AÇIK MI 2021? 10 KASIM'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bu sene Atatürk'ün 83. yıldönümü olacak. Atatürk her ölüm yıldönümünde olduğu gibi bu senede çeşitli etkinler ile anılacak ve Anıtkabir ziyaretçi akınına uğrayarak herkes saygısını gösterecektir. 10 Kasım resmi bir tatil kabul edilmediği için her sene olduğu gibi bankalar dahil olmak üzere tüm kurumlar açık olacaktır.





BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021 | BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.



Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.