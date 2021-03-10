10 Mart Hava Durumu | Doğu ve Batı bölgelerde yağış etkisini gösterecek!

Meteoroloji'den gelen son verilerine göre Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak yağış görülürken diğer illerimizde de hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları ise 2-4 derece artması beklenmektedir.