10 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı|Kağıt Ev yeni bölümüyle Star'da

10 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV'de hangi programlar var? Star TV'de 09.45'de "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ekranlarda olacak. Hemen ardından 13.15'de "Gerçeğin Peşinde" programı yayınlanacak. Saat 20.00'da ise sevilen dizi Kağıt Ev yeni bölümüyle Star'da...

STAR TV 10 MAYIS 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse

17:15 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kağıt Ev

KAĞIT EV SON BÖLÜM ÖZETİ

Mert'in sevgilisi olduğunu öğrenen Aylin büyük bir şaşkınlık içindedir. Aylin ve Cihan'ın attığı her adım onları daha büyük bir çıkmaza sokar. Cihan eşinin güvenini kazanmak ve ailesini zor durumdan kurtarmak istemektedir. Aylin ve Cihan, Gülsüm'ün her hareketinden vicdan azabı duymaktadır. Aylin yıllar sonra istemeyerek de olsa bir ziyaret gerçekleştirir. Söz konusu ziyarette Aylin, kendisine hiç de iyi gelmeyecek gerçeklerin farkına varır.