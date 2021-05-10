10 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

10 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi programlar var? TV8'de gündüz kuşağında bugün 10.45'te "Survivor Panorama" programı var. Akşam kuşağında ise 20.00'da Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de olacak.

TV8 10 MAYIS 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 O Ses Türkiye Özel Bölüm

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler