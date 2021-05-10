10 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
10 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı araştırılıyor. TV8'de gündüz kuşağında "Survivor Panorama" programı var. Akşam kuşağında ise Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de olacak.
10 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi programlar var? TV8'de gündüz kuşağında bugün 10.45'te "Survivor Panorama" programı var. Akşam kuşağında ise 20.00'da Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de olacak.
TV8 10 MAYIS 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 O Ses Türkiye Özel Bölüm
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler