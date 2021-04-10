10 Nisan 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı | Savaşçı 5. sezonuyla FOX'ta

10 Nisan 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Savaşçı" 5. sezonun ilk bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 10 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...

FOX TV 10 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Savaşçı

16:45 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir…

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri’nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk’le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır.

Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi’ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri’ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.

(KAYNAK: FOX TV)