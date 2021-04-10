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10 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı|Camdaki Kız tekrar bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'nin 10 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Arda'nın Mutfağı" yer alırken, akşam saatlerinde ise "Camdaki Kız" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 10 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...

10 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı|Camdaki Kız tekrar bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 9 Nisan 2021 Cuma akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Arda'nın Mutfağı" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Camdaki Kız" adlı dizi tekrar bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 9 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

10 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı|Camdaki Kız tekrar bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 10 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Camdaki Kız
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Hekimoğlu
16: 15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Camdaki Kız

10 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı|Camdaki Kız tekrar bölümüyle Kanal D'de

CAMDAKİ KIZ İLK BÖLÜM ÖZETİ

 

Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır… Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

(KAYNAK: KANAL D)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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