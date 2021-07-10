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10 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | İlgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla araştırılıyor. Güne Dumbo ile başlayan ATV hemen ardından Şans Kapıyı Çalınca'yı yayınlıyor. Akşam ise bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

10 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | İlgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 10.10'da Şans Kapıyı Çalınca ekranlarda olurken hemen ardından Baş Belası dizisi yayınlanıyor. Akşam ise Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster izleyici karşısına çıkıyor. İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Dumbo

10.10 Şans Kapıyı Çalınca

12.45 Baş Belası

15.40 Kalp Yarası

18.40 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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