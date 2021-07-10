10 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | İlgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV'de ATV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla araştırılıyor. Güne Dumbo ile başlayan ATV hemen ardından Şans Kapıyı Çalınca'yı yayınlıyor. Akşam ise bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

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Ekranların sevilen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 10.10'da Şans Kapıyı Çalınca ekranlarda olurken hemen ardından Baş Belası dizisi yayınlanıyor. Akşam ise Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster izleyici karşısına çıkıyor. İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı... 10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 08.00 Dumbo 10.10 Şans Kapıyı Çalınca 12.45 Baş Belası 15.40 Kalp Yarası 18.40 ATV Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster? atvatv yayın akışı