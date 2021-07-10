10 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Ada Masalı kaçıranlar için tekrar bölümüyle Star TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Bir dönemin ilgiyle izlenen dizilerinden Medcezir'i yayınlayarak güne başlayan kanalda akşam Ada Masalı dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün ne var? 09:15'te Çizgi Film Kuşağı ekrana gelirken hemen ardından Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizileri yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Ada Masalı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Çizgi Film Kuşağı
09:45 Yüksek Sosyete
10:45 Erkenci Kuş
14:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
16:00 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
23:00 Kabuktaki Hayalet