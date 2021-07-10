10 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Ada Masalı kaçıranlar için tekrar bölümüyle Star TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Bir dönemin ilgiyle izlenen dizilerinden Medcezir'i yayınlayarak güne başlayan kanalda akşam Ada Masalı dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

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Star TV'de bugün ne var? 09:15'te Çizgi Film Kuşağı ekrana gelirken hemen ardından Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizileri yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Ada Masalı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı... 10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Medcezir 09:15 Çizgi Film Kuşağı 09:45 Yüksek Sosyete 10:45 Erkenci Kuş 14:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk 16:00 Kazara Aşk 18:45 Star Haber 20:00 Ada Masalı 23:00 Kabuktaki Hayalet star tvstar tv yayın akışı