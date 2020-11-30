105 gün sonra ilk görüntü! Koronayı yenen Muhittin Böcek, taburcu olmak için gün sayıyor

Koronavirüs salgınına yakalanan ve 105 gündür tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in taburcu olacağı ifade edildi. Böcek'i tedavi gördüğü odada ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'i sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun." ifadelerine yer verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız @BocekMuhittin sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi.Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun. pic.twitter.com/kC6jVip8PR — Prof.Dr. Özlenen Özkan (@ozlenenozkn) November 30, 2020

NE OLMUŞTU?

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı.

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