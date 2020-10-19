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  3. Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!

Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!

Koronavirüs salgını tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in durumunda son birkaç gündür olumlu gelişmeler yaşandığı ancak durumunun kritikliğini koruduğu belirtildi.

Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!

17 Ağustos'ta koronavirüs testi pozitif çıkan ve özel bir hastanede tedavi altına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek durumunun sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 7 Eylül'den bugüne kadar yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmi, kısa süre önce entübe işlemi bitirilmiş solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulanmıştı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in uyarılara tepki verdiği, akciğerlerinin makineden çıkarıldığı belirtildi. 2 aydır hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumunun gün geçtikçe iyiye gittiği öğrenildi.

Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!

BAŞHEKİMLİKTEN BÖCEK HAKKINDA AÇIKLAMA

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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