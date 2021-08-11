11 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Düğün Dernek 2: Sünnet Star TV'de
Star TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Medcezir dizisiyle başlayan Star'da 16:45'te Star Market yayınlanıyor. Akşam ise Düğün Dernek 2: Sünnet Star TV izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı
Star TV'de bugün ne var? Güne Medcezir dizisiyle başlamasının ardından peş peşe Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizilerini ekrana getiren kanalda akşam yerli sinema Düğün Dernek 2: Sünnet izleyici karşısına geçiyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı...
11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet