11 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Düğün Dernek 2: Sünnet Star TV'de Star TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Medcezir dizisiyle başlayan Star'da 16:45'te Star Market yayınlanıyor. Akşam ise Düğün Dernek 2: Sünnet Star TV izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı

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Star TV'de bugün ne var? Güne Medcezir dizisiyle başlamasının ardından peş peşe Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizilerini ekrana getiren kanalda akşam yerli sinema Düğün Dernek 2: Sünnet izleyici karşısına geçiyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı... 11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Medcezir 09:15 Yüksek Sosyete 10:30 Erkenci Kuş 13:30 Aramızda Kalsın 16:45 Star Market 18.40 Star Haber 20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet star tvstar tv yayın akışı