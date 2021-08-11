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11 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Düğün Dernek 2: Sünnet Star TV'de

Star TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Medcezir dizisiyle başlayan Star'da 16:45'te Star Market yayınlanıyor. Akşam ise Düğün Dernek 2: Sünnet Star TV izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı

11 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Düğün Dernek 2: Sünnet Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? Güne Medcezir dizisiyle başlamasının ardından peş peşe Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizilerini ekrana getiren kanalda akşam yerli sinema  Düğün Dernek 2: Sünnet izleyici karşısına geçiyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı...

11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

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