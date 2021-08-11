11 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan TRT 1 akşam Dünya Hali dizisinin yeni bölümünü ekrana veriyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? 06:20'de Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ekranda olurken hemen ardından Kalk Gidelim izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Dünya Hali dizisi yeni bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:30 Kalk Gidelim
11:10 Tozkoparan İskender
12:45 Gönül Dağı
16:00 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dünya Hali