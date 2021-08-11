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11 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan TRT 1 akşam Dünya Hali dizisinin yeni bölümünü ekrana veriyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

11 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? 06:20'de Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ekranda olurken hemen ardından Kalk Gidelim izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Dünya Hali dizisi yeni bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:30 Kalk Gidelim

11:10 Tozkoparan İskender 

12:45 Gönül Dağı 

16:00 Masumlar Apartmanı 

19:00 Ana Haber 

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Dünya Hali 

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