11 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali yeni bölümüyle TRT 1'de TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan TRT 1 akşam Dünya Hali dizisinin yeni bölümünü ekrana veriyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

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TRT 1'de bugün ne var? 06:20'de Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ekranda olurken hemen ardından Kalk Gidelim izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Dünya Hali dizisi yeni bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı... 11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 07:30 Kalk Gidelim 11:10 Tozkoparan İskender 12:45 Gönül Dağı 16:00 Masumlar Apartmanı 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Dünya Hali TRT 1TRT 1 Yayın akışı