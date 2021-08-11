11 Ağustos 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne 8'de Sağlık programıyla başlayan kanalda akşam ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye ekrana geliyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı...

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TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 11 Ağustos 2021 Çarşamba TV8 yayın akışına yer verdik. Güne 8'de Sağlık programıyla başlayan kanalda hemen ardından Oynat Bakalım yayınlanıyor. Akşam ise Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor... 11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 8'de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 09:30 Masterchef Türkiye 13:00 Paylaş Benimle 15.00 Paylaş Benimle 17:15 Masterchef Türkiye 20:00 Masterchef Türkiye tv8tv8 yayın akışı