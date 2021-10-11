11 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sezon finali yapan birçok dizi ekranlara geri dönüyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 11 Ekim 2021 Pazartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
11 EKİM 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 11 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
11 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
03:50 Muhteşem Kraliçe
05:55 Yeşil Deniz
08:40 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Yerli Belgesel
14:15 Yerli Dizi
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Mevlid Kandili (Canlı)
20:30 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 3'Te 3
11 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Aramızda Müzik Var
05:45 Fotoğraflar
06:00 Sarayın Lezzetleri
06:30 Muasır
07:00 Tiyatro Dünyası
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 İzler Suretler
08:20 Bir Kare Bir Anlam
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30 Anjelika Akbar İle Sesler
10:00 Western Kuşağı: Arizona Silahşorları (Arizona Raiders)
11:45 Geri Dönüşen Sanat
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Eşik
13:30 Pazar Konseri
15:30 Belgesel: Sayılar (Numbers)
16:30 Tarihin Ruhu
17:00 Konser Zamanı
18:20 Müzelerin Yıldızları
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:30 Muhayyelat
20:00 Batıya Doğru Akan Nehir
20:45 Bir Kare Bir Anlam
21:00 Arşivden Konserler
21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
22:00 Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)
23:45 Western Kuşağı: Arizona Silahşorları (Arizona Raiders)
11 EKİM 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf
11 EKİM 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Masterchef
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)
11 EKİM 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler
11 EKİM 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
11 EKİM 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
11 EKİM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show