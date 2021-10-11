TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

11 EKİM 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 11 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

11 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

03:50 Muhteşem Kraliçe

05:55 Yeşil Deniz

08:40 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Yerli Belgesel

14:15 Yerli Dizi

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Mevlid Kandili (Canlı)

20:30 Teşkilat (Altyazılı)

23:45 3'Te 3

11 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Aramızda Müzik Var

05:45 Fotoğraflar

06:00 Sarayın Lezzetleri

06:30 Muasır

07:00 Tiyatro Dünyası

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 İzler Suretler

08:20 Bir Kare Bir Anlam

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Anjelika Akbar İle Sesler

10:00 Western Kuşağı: Arizona Silahşorları (Arizona Raiders)

11:45 Geri Dönüşen Sanat

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Eşik

13:30 Pazar Konseri

15:30 Belgesel: Sayılar (Numbers)

16:30 Tarihin Ruhu

17:00 Konser Zamanı

18:20 Müzelerin Yıldızları

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:30 Muhayyelat

20:00 Batıya Doğru Akan Nehir

20:45 Bir Kare Bir Anlam

21:00 Arşivden Konserler

21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

22:00 Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)

23:45 Western Kuşağı: Arizona Silahşorları (Arizona Raiders)

11 EKİM 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Küçük Esnaf

11 EKİM 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

11 EKİM 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler

11 EKİM 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

11 EKİM 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

11 EKİM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show