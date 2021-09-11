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11 Eylül 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Orta Direk Şaban TV'de ilk kez FOX TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan FOX 11:15'te Kamera Arkası programının yeni bölümü ekrana veriliyor. Akşam ise Orta Direk Şaban filmi FOX TV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı...

11 Eylül 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Orta Direk Şaban TV'de ilk kez FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 11 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal 12.00'da Şevkat Yerimdar dizisinin eski bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise Orta Direk Şaban filmi size ve ailenize sinema keyfi yaşatmak için FOX TV ekranlarına geliyor.

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Kamera Arkası

12.00 Şevkat Yerimdar

15.00 Bekçiler Kralı

16:45 Son Yaz

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Petrol Kralları

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