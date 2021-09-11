11 Eylül 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Orta Direk Şaban TV'de ilk kez FOX TV'de
Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan FOX 11:15'te Kamera Arkası programının yeni bölümü ekrana veriliyor. Akşam ise Orta Direk Şaban filmi FOX TV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı...
FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 11 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal 12.00'da Şevkat Yerimdar dizisinin eski bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise Orta Direk Şaban filmi size ve ailenize sinema keyfi yaşatmak için FOX TV ekranlarına geliyor.
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Kamera Arkası
12.00 Şevkat Yerimdar
15.00 Bekçiler Kralı
16:45 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Petrol Kralları