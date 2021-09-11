11 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de
ATV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla araştırılıyor. Güne ATV'de Hafta Sonu programı ile başlayan ATV hemen ardından Kalp Yarası yayınlıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 07.30'da ATV'de Hafta Sonu ekranlarda olurken hemen ardından Kalp Yarası dizisi yayınlanıyor. Akşam ise Kardeşlerim dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Kalp Yarası
13:20 İkimizin Sırrı
16.40 Yabancı Sinema: Jurassic World
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kardeşlerim (Yeni Bölüm)