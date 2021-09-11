11 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

Hem suçlu hem güçlü! Korona pozitif olan kadın taksi ücretini fazla bulunca ortalığı birbirine kattı: Koronayım yaklaşmayın

Ahmet Hakan'dan Balıkesir Edremit'teki skandal temsile sert tepki: Bırakın artık şu tatsız ve kibirli müsamereleri

Emre Bol öyle bir iddia ortaya attı ki, ortalık karışacak: Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan içinde 5 milyon euro olan çantayı kapıda unutmuş