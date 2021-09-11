Hem suçlu hem güçlü! Korona pozitif olan kadın taksi ücretini fazla bulunca ortalığı birbirine kattı: Koronayım yaklaşmayınFurkan Korkmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında?İrem Sak, kendinden 11 yaş küçük NBA oyuncusu ile aşk yaşamaya başladı!Hadise, kendisini gözetleyen adamı savcılığa verdiBakan Akar'dan günler sonra Afganistan için çarpıcı değerlendirme: Afgan ordusunun kısa zaman içinde çözülmesini beklemiyorduk11 Eylül Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de21 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park TRT 2 'de11 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'deSakarya'da iki araç çarpıştı: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı11 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 11 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

11 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla araştırılıyor. Güne ATV'de Hafta Sonu programı ile başlayan ATV hemen ardından Kalp Yarası yayınlıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

11 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 07.30'da ATV'de Hafta Sonu ekranlarda olurken hemen ardından Kalp Yarası dizisi yayınlanıyor. Akşam ise Kardeşlerim dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Kalp Yarası

13:20 İkimizin Sırrı

16.40 Yabancı Sinema: Jurassic World

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kardeşlerim (Yeni Bölüm)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT