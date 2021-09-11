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11 Eylül Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda akşam Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısını çıkıyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

11 Eylül Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? Yeşil Deniz ile güne başlayan kanalda hemen ardından "Yedi Numara" ekrana geliyor. Akşam ise TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Yeşil Deniz

08:50 Yedi Numara

09:55 Yabancı Sinema "Doğayla Mücadele"

12:00 Seksenler (Altyazılı)

17:50 Yıldızların Yolu

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

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