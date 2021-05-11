11 Mayıs 2021 Salı ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

11 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı nedir? ATV'de bugün hangi programlar var? 10.00'da "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. 13.00'da ise "ATV Gün Ortası" programı ekranlarda olacak. 20.30'da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de...

ATV 11 MAYIS 2021 SALI YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır, Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda İlyas yüzünden de güç kaybetmektedir. Bu esnada Yaman Korkmaz, Hızır'ın yardımına koşar. Her daim güçlüden yana olduğunu söyleyen Korkmaz bu kez Hızır'dan yanadır. Eski sağlığına kavuşan Alpaslan ise düşmanlarını korkutmaktadır.

(ATV)