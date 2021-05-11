11 Mayıs 2021 Salı ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de
11 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı araştırılıyor. ATV'de bu sabah "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. Akşam kuşağında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de...
11 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı nedir? ATV'de bugün hangi programlar var? 10.00'da "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. 13.00'da ise "ATV Gün Ortası" programı ekranlarda olacak. 20.30'da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de...
ATV 11 MAYIS 2021 SALI YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Hızır, Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda İlyas yüzünden de güç kaybetmektedir. Bu esnada Yaman Korkmaz, Hızır'ın yardımına koşar. Her daim güçlüden yana olduğunu söyleyen Korkmaz bu kez Hızır'dan yanadır. Eski sağlığına kavuşan Alpaslan ise düşmanlarını korkutmaktadır.
(ATV)