11 Mayıs 2021 Salı FOX Yayın Akışı |Baraj final bölümüyle FOX'ta

11 Mayıs 2021 Salı FOX yayın akışı nedir? FOX TV'de bugün hangi programlar var? 11.00'da "Çağla ile Yeni Bir Gün" programı yayınlanacak. 13.00'de "Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri" programı ekranlarda olacak. 20.00'da Baraj final bölümüyle FOX'ta...

FOX TV 11 MAYIS 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23:45 Yasak Elma

BARAJ SON BÖLÜM ÖZETİ

Zahra, Tarık'ı ifşa etmiş ve bu durum Nehir ile Nazım'ın doğruları görmesine neden olmuştur. Ancak Tarık ve Bahar'ın kurmuş olduğu plan Zahra'nın çok geçmeden suçlamasını geri almasına ve Nehir ile Nazım'ın elinde delil kalmamasına yok açar.

Bahar, Azra hakkındaki gerçekleri öğrenir ve bu durum herkesin yaşantısını derinden etkileyecek sonuçların doğmasına vesile olacaktır.

(FOX)