TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 11 Şubat 2022 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

11 ŞUBAT 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Cuma gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 11 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

11 ŞUBAT CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

11 ŞUBAT CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 Kırmızı Oda

11 ŞUBAT CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Asi

13.00Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

11 ŞUBAT CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11.00 Ekonomi Arası

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

11 ŞUBAT CUMA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

11 ŞUBAT CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12.15 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Aziz

11 ŞUBAT CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şehirden Uzakta

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00İddiaların Aksine

19:05Ana Haber

20:00Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

22:303'Te 3

11 ŞUBAT CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:30Fotoğraflar

09:45Yeryüzleri

10:00Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat

12:30Geziyorum

13:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:00Yerli Sinema: Bünyamin

15:45Sinema +

16:30Karar Perdesi

17:30Anadolu Arkeolojisi

18:00Hayat Sanat

18:30Koleksiyoner

19:00Karalama Defteri

19:30Anjelika Akbar İle Sesler

20:00Türk Caz Standartları Enstitüsü

21:00İhmal Edilebilir Nasihatler

22:00Film Önü

22:15Yabancı Sinema: Satıcı (Salesman)