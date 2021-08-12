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12 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı |İkimizin Sırrı tekrar bölümüyle TV'de ilk kez ATV'de !

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. Akşam ise kanalın yeni dizisi İkimizin Sırrı tekrar bölümüyle ATV ekranlarında yer alacak. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

12 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı |İkimizin Sırrı tekrar bölümüyle TV'de ilk kez ATV'de !

ATV'de 12 Ağustos 2021 Perşembe tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te yerli sinema İkimizin Yerine ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de izleyici ile buluşacak.

12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukuruova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 İkimizin Yerine

16:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı (Tekrar)

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