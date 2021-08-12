12 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı |İkimizin Sırrı tekrar bölümüyle TV'de ilk kez ATV'de ! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. Akşam ise kanalın yeni dizisi İkimizin Sırrı tekrar bölümüyle ATV ekranlarında yer alacak. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

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ATV'de 12 Ağustos 2021 Perşembe tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te yerli sinema İkimizin Yerine ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de izleyici ile buluşacak. 12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Bir Zamanlar Çukuruova 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 İkimizin Yerine 16:15 Kardeşlerim 19:00 ATV Ana Haber 20:00 İkimizin Sırrı (Tekrar) atvyayın akışıkardeşlerim