12 Aralık 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 12 Aralık 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 12 Aralık 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
12 ARALIK 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 12 Aralık 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.
12 ARALIK PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Bizim Yunus - Belgesel
12:35 Dizi TV
12:20 Kardeşlerim
15:25 Destan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
12 ARALIK PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Kara Murat: Fatih'in Fedaisi
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
12 ARALIK PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:30 Kırmızı Oda
15:45 O Ses Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
12 ARALIK PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Annemizi Saklarken
16:30 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Annemizi Saklarken (tekrar)
12 ARALIK PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
12 ARALIK PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kanunsuz Topraklar
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Elbet Bir Gün
12 ARALIK PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00Eşik
13:30 Yo-Yo Ma & Manfred Honeck in Baden-Baden
15:15Sessizce
15:30Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
16:30Evliya Çelebi
17:15Bir Resim Bir Hikaye
17:45Türk Caz Standartları Enstitüsü
18:30Anadolu Arkeolojisi
19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:30Muhayyelat
20:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir
20:45Bir Kare Bir Anlam
21:00Arşivden Konserler
21:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
22:00Yabancı Sinema: Ölüm Yolunda (Dead Man Walking)
12 ARALIK PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
11:50Enine Boyuna
13:00Sürünün Zor Yolculuğu
13:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:00Tozkoparan İskender
19:00Ana Haber
20:00Teşkilat