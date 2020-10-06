21 Eylül'de anasınıfı ve 1.sınıflar okullarda yüz yüze eğitim görmeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu kez ortaokulları için harekete geçti. Peki 12 Ekim'de hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? 12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Öğrenciler kaç gün okula gidecek? Okula gitmek zorunlu mu?

12 EKİM'DE OKULLAR AÇILIYOR MU? HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2,3,4 ve 8 ile 12.sınıfların 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacaklarını duyurdu. Bakan Selçuk yüz yüze eğitimin detaylarını da açıkladı. Selçuk'un konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle;

Okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz. Aşamalı geçiş planlamamızın ilk aşamasını 21 Eylül'de 1. sınıf öğrencilerimizle başlamış olduk. Okullarımızda yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. ikinci aşamaya geçmeye hazırız. 2-3-4-8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

ÖĞRENCİLER KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?

12 Eğitim'de yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın 2 günü okulda olacaklar. Yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık ve öğrencilerimiz, 2 gün okulda olacaklar.

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenler için uzaktan eğitim devam edecek ve devamsız sayılmayacaklar. Çocuklarımızın okulda kalış süresi kısaltılacak. Teknik ayrıntıları bu hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız. Kaygı duyan veli ve öğrencilerimizin tedbirlerimizi görünce rahatlayacağına eminim. Köy okullarında da yüz yüze eğitim başlıyor. İlk ve orta okul kademeleri açılıyor. İl Hıfzıssaha kurulunun görüşlerine göre bazı okulların açılmaması ve kapatılması söz konusu olacak.

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