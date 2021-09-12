12 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Uzak Şehrin Masalı ilk bölümüyle FOX TV'de
FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam yeni dizi Uzak Şehrin Masalı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanalı FOX TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan kanalda saat 16.00'da sevilen dizi Aşk Mantık İntikam'ın tekrar bölümü ekranlarda olurken akşam yeni dizi Uzak Şehrin Masalı FOX TV'de izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...
12 EYLÜL 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ortadirek Şaban
13:00 Yasak Elma
16:00 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehrin Masalı