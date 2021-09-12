12 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Uzak Şehrin Masalı ilk bölümüyle FOX TV'de

Ekranların sevilen kanalı FOX TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan kanalda saat 16.00'da sevilen dizi Aşk Mantık İntikam'ın tekrar bölümü ekranlarda olurken akşam yeni dizi Uzak Şehrin Masalı FOX TV'de izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...

12 EYLÜL 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ortadirek Şaban

13:00 Yasak Elma

16:00 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Uzak Şehrin Masalı